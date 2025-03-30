Сийярто: удары ВСУ по энергоинфраструктуре РФ бьют по суверенитету Венгрии

Удары ВСУ по энергоинфраструктуре, через которую венгерская сторона получает российские энергоносители, являются атакой на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии