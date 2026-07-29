Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Кого мы вообще отправляли в Россию?»: Таджикистан пришёл в ужас от вернувшихся мигрантов, не способных найти работу

«Кого мы вообще отправляли в Россию?»: Таджикистан пришёл в ужас от вернувшихся мигрантов, не способных найти работу

Телеканал "78" Трудовые мигранты из Таджикистана не могут найти работу на родине после возвращения – к такому выводу пришла Международная организация по миграции.

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Комментарии
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АТ
Алексей Тарасов
только русские чинуши, жаждущие бабло и ненавидящие россиян, находят среди мигрантов ВЫСОКОКЛАССНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, без которых невозможно жить и развиваться
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1 м.
вп
виктор петров
Верно!!!!!
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1 м.
А
Александр
ложь, вернулись великие ценные специалисты, строители, заводчане, шахтеры (это мы знаем курьеры, таксисты, уборщики..кем еще могут быть люди без образования?) которые построили заводы фабрики, целые мегаполисы, отправили в космос ракеты и космонавтов, ну и так далее. короче мы без них сопьемся и погрязнем в мусоре без доставки..(хотя как то жили без них 1000лет..)
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1 м.