«Кого мы вообще отправляли в Россию?»: Таджикистан пришёл в ужас от вернувшихся мигрантов, не способных найти работу

А

Александр

ложь, вернулись великие ценные специалисты, строители, заводчане, шахтеры (это мы знаем курьеры, таксисты, уборщики..кем еще могут быть люди без образования?) которые построили заводы фабрики, целые мегаполисы, отправили в космос ракеты и космонавтов, ну и так далее. короче мы без них сопьемся и погрязнем в мусоре без доставки..(хотя как то жили без них 1000лет..)