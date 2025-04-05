Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одной шайбы

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на встрече против «Чикаго Блэкхокс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил шайбу, тем самым сократив до одного гола отставание от рекорда Уэйна Гретцки, который лично пришел наблюдать за матчем.