Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одной шайбы

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на встрече против «Чикаго Блэкхокс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил шайбу, тем самым сократив до одного гола отставание от рекорда Уэйна Гретцки, который лично пришел наблюдать за матчем.
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