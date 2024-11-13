Адвокат: Блиновская намерена продать дом за 600 млн рублей для погашения долга

Блогер Елена Блиновская, которая арестована по делу об уклонении от уплаты налогов, намерена продать свой дом за 600 млн рублей для погашения долга, сообщил её адвокат Иван Морозов в Арбитражном суде Москвы.
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