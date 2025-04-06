Политика как он...
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Политика как она есть

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На крыше электрички в Подмосковье нашли мертвую девушку

На крыше электрички в Подмосковье нашли мертвую девушку

Следователи обнаружили тело несовершеннолетней девушки на крыше электрички на станции «Электроугли — 33 км» Горьковского направления Московской железной дороги, пишет пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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