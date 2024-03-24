Готовясь к налоговой реформе

Скорее всего, в ближайший год у нас случится серьезная налоговая реформа. Президент, правительство и Госдума, как видно, относятся к этому вопросу серьезноZUMA\TASS В отличие от России с верхней ставкой налога на доходы 15%, на Западе, в Китае и Индии богатейшие люди платят с доходов 35% и болеечитайте на monocle.