Православный календарь на 28 января 2025 года почитает память святых угодников Александр Резниченко28 января 2025 года, во вторник, восточные христиане вспоминают святых угодников — преподобного Павла Фивейского, преподобного Иоанна Кущника и мученика Пансофия, чья жизнь была полностью посвящена служению Господу.