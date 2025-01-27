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Православный календарь на 28 января 2025 года почитает память святых угодников

Православный календарь на 28 января 2025 года почитает память святых угодников

Православный календарь на 28 января 2025 года почитает память святых угодников Александр Резниченко28 января 2025 года, во вторник, восточные христиане вспоминают святых угодников — преподобного Павла Фивейского, преподобного Иоанна Кущника и мученика Пансофия, чья жизнь была полностью посвящена служению Господу.

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