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Как в больших городах люди ещё 100 лет назад спасались от жары

Как в больших городах люди ещё 100 лет назад спасались от жары

/ Фото: barrons.com Кто проводит лето в городе, знает, какая неимоверная жара там бывает. И без современных кондиционеров, вентиляторов и огромного количества холодной еды и напитков справиться с этим бывает просто невозможно.

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