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Царьград

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Постпред Васильев назвал страны, которые смогут положиться на ядерное оружие России

Постпред Васильев назвал страны, которые смогут положиться на ядерное оружие России

Каждый год в мире повышается градус напряжения. Региональных конфликтов становится так много, что, кажется, совсем скоро планета окончательно будет поделена на пару или несколько воюющих между собой блоков.

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