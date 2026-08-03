Постпред Васильев назвал страны, которые смогут положиться на ядерное оружие России

Каждый год в мире повышается градус напряжения. Региональных конфликтов становится так много, что, кажется, совсем скоро планета окончательно будет поделена на пару или несколько воюющих между собой блоков.
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