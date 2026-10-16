Президенты Боливии Родриго Пас и Чили Хосе Антонио Каст провели встречу в Ла-Пасе с повесткой из 11 пунктов, сообщил министр иностранных дел Боливии Фернандо Арамайо 16 октября на пресс-конференции в резиденции правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым