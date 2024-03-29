«Это интересно!»: 22 любопытных фото, которыми поделились пользователи сети

Пользователи сети поделились маленькими открытиями, которые им удалось сделать… И, знаете, это очень интересно! Например, вы догадывались, что в мире существует черная кукуруза? Или мемориал первой обезьяне в космосе, на который регулярно кладут свежие бананы? Это лишь незначительная часть интересностей, которые ждут вас ниже.
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