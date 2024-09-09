В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае

Роспотребнадзор: обнаруженный в Китае ортонайровирус в России не выявлен Циркуляция ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, в России не зафиксирована, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
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