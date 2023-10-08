Ночью 9 октября 2023 года россияне смогут наблюдать пик звездопада Дракониды Ирэн ОрлонскаяДракониды — это яркий метеорный поток осени, который доставит незабываемое зрелище жителям Земли в ночь с 8 на 9 октября.