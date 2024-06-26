Противник круглосуточно под «Градом» ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по объектам, позициям, технике и живой силе ВСУ на сватовском направлении.
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