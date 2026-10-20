© Кадр из видео/Telegram-канал "Mash"Блогер и тату-мастер решил устроить путешествие из Китая в Таиланд на велосипеде, но по пути перестал выходить на связь.
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