Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стадия принятия на Украине наступила еще весной 2024 – Зеленский скрывал социологию

Стадия принятия на Украине наступила еще весной 2024 – Зеленский скрывал социологию

Западная компания Gallup не случайно опубликовала на уходящей неделе результаты социологического опроса, который фиксирует, что 52% опрошенных на Украине выступает за скорейшее начало мирных переговоров с Россией, а войну до конца поддерживает только 38% респондентов.

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Комментарии
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ГФ
Герман Фролов
Удивительная ситуация: по нашей официальной оценке сторонники мира и противники войны на Украине - здравомыслящие люди, а в России - предатели и пятая колонна. Где логика и где истина?
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16 час.
Daddy Bo
Правда, непонятно, или работа такая? Платят в гривнах, или сразу в баксах?
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10 час.

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