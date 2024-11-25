Кардиолог Проваторов посоветовал внимательно следить за качеством холестерина в крови

Необходимо каждый год сдавать лидидограмму Россиян рекомендуют ежегодно сдавать липидограмму крови, чтобы была возможность контролировать «хороший» и «плохой» холестерин, рассказал РИАМО ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России Сергей Проваторов.
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