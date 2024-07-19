Ближний Восток: Израиль примеряет роль энергетического хаба

Зачисткой Газы и планируемой войной против Ливана режим Нетаньяху стремится «заменить» Суэцкий канал и не только…Похоже, перманентная военно-политическая напряжённость на стратегическом маршруте Суэцкий канал – Красное море – Баб-эль-Мандебский пролив – Индийский океан в полной мере используется Тель-Авивом, пытающимся «перехватить» грузопотоки (особенно нефтяные) по этому маршруту на транзит через территорию Государства Израиль.
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