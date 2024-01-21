Роботов путают с людьми. По голосу отличить уже сложно

Опрос показал, что 69 % россиян не могут отличить искусственный интеллект от человека при телефонных звонкахНедавний опрос, проведенный компанией Robovoice, позволил выявить интересную картину эволюции взаимодействия с клиентами в России.
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