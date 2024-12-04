Дневник разработчиков Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – как звук создает живой и мрачн...

Дневник разработчиков Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – как звук создает живой и мрачный СиэтлНедавний выпуск дневников разработчиков Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 был посвящен важной, но часто незаметной составляющей игр – звуку.
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