Лавров: Трамп дружелюбен в разговоре, но не факт, что он настроен пророссийски

Избранный президентом Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп — сильный человек. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поделился впечатлением о Трампе, который стал американским президентом второй раз.
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