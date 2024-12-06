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    Так что "шоу" надо продолжать по заявкам евросоюза....Mash: ВСУ впервые...
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    Надо разорить  их американскую базу и страсти пропадут!Шарахнуть пару ракет!Mash: ВСУ впервые...

Лавров: Трамп дружелюбен в разговоре, но не факт, что он настроен пророссийски

Лавров: Трамп дружелюбен в разговоре, но не факт, что он настроен пророссийски

Избранный президентом Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп — сильный человек. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поделился впечатлением о Трампе, который стал американским президентом второй раз.

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