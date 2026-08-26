В России прокомментировали заявление президента Финляндии Стубба о ударах по Wildberries

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал заявление президента Финляндии Александера Стубба, в котором тот поддержал украинские атаки на объекты российского маркетплейса Wildberries.
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