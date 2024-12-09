Два человека погибли в ДТП в Сахалинской области

t.me/Госавтоинспекция Сахалинской области В Долинском районе Сахалинской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли два человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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