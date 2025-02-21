Как советский ученый доказал существование души

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Sergey Ivanov

Молекулы пели? Кричали? И это- речь ученого? А по- моему, это просто шарлатан, примазавшийся к ученому сословию. Дерьмовая статейка. Как- то воняет от нее. А чему вы удивляетесь? Если молекула может кричать, то она наверняка может и передать вонь по интернету! А почему нет? Как- то пованивают нейроны в мозгу этого ученого...