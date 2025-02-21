В тот момент, когда фантом ДНК был впервые зафиксирован, ученые решили, что сломалась аппаратура. Однако оказалось, что аппаратура была исправна, а произошло сенсационное открытие, которое подтвердило существующие верования о душе.
Как советский ученый доказал существование души
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Молекулы пели? Кричали? И это- речь ученого? А по- моему, это просто шарлатан, примазавшийся к ученому сословию. Дерьмовая статейка. Как- то воняет от нее. А чему вы удивляетесь? Если молекула может кричать, то она наверняка может и передать вонь по интернету! А почему нет? Как- то пованивают нейроны в мозгу этого ученого...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии