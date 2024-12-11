Секты: как они устроены, кто становится их жертвами? Объясняет психиатр

Источник: Яндекс-картинки Сомнительные религиозные культы, тренинги по пробуждению «ведической женщины» и сетевой маркетинг — что объединяет эти сообщества? Все они строятся и функционируют по принципу секты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии