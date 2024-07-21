Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Ну и опять промолчимThe Eurasian Time...
  • Eduard
    Вы имеете право НАТО направлять войска на свои территории,всё !Чужие страны вас не касаются!США: «Это — друга...
  • Ирина Галивец
    Слава Армии России!На Харьков: «2 ты...

Российская армия прорвалась в Харьковскую область с четырех направлений

Константин Ольшанский 20 июля 2024 г., 13:37   ВСУ может забыть про планы новых наступлений, утверждает британский RUSI Ситуация на Купянском участке фронта для ВСУ складывается так плохо, что они вынуждены перебрасывать туда элитное подразделение дроноводов «Птахи Мадяра» (официально — 414-й полк ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты Украины).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх