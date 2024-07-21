Российская армия прорвалась в Харьковскую область с четырех направлений

Константин Ольшанский 20 июля 2024 г., 13:37 ВСУ может забыть про планы новых наступлений, утверждает британский RUSI Ситуация на Купянском участке фронта для ВСУ складывается так плохо, что они вынуждены перебрасывать туда элитное подразделение дроноводов «Птахи Мадяра» (официально — 414-й полк ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты Украины).