Русский философ Александр Дугин стал персоной нон грата в Казахстане

Власти страны запретили русскому идеологу въезжать в страну, в ЧС попали и другие граждане РФ.Запрет был введён в отношении русского философа Александра Дугина, такие же санкции Казахстан применил и к целой группе политиков и общественных деятелей России.
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