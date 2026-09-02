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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Волков о «Спартаке» в Кубке: «Родина» готова взять реванш. С народной командой всегда приятно играть, будет классный матч»

Голкипер « Родины »  Сергей Волков  высказался о предстоящем матче со «Спартаком». Московские клубы сегодня сыграют в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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