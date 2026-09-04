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Актуальные комментарии

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Восточный экономический форум

1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет XI Восточный экономический форум — ВЭФ-2026.

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