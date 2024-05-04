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Боттас потеряет 3 позиции на старте спринта в Майами

Пилота «Заубера» Валттери Боттаса наказали после квалификации к спринту на Гран-при Майами. Боттас заблокировал соперника из «Макларена» Оскара Пиастри, за что получил штраф в виде потери трех позиций на старте спринта.

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