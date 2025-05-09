Гуманоидный робот Unitree «сошел с ума»

Восстание роботов является одним из самых страшных сценариев человеческого будущего. Весь ужас в том, что люди сами создают машины, которые могут в будущем растоптать цивилизацию в самом буквальном смысле.
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