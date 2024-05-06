Интересно, кто же возглавит отдел культуры и спорта администрации района??? Предлагайте кандидатуры! Кого видите на этом посту👇👇.
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Интересно, кто же возглавит отдел культуры и спорта администрации района??? Предлагайте кандидатуры! Кого видите на этом посту👇👇.