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Царьград

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Лион Измайлов спас Валерия Пономаренко от зависимости после трагедии

Лион Измайлов спас Валерия Пономаренко от зависимости после трагедии

Артист Валерий Пономаренко, участник «Кривого зеркала», рассказал, как сатирик Лион Измайлов помог ему справиться с алкоголизмом после смерти брата-близнеца Александра.

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