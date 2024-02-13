В петербургский МРЭО нагрянули с обысками из-за «дистанционной» регистрации автомобилей

На данный момент оперативники УСБ установили причастность подозреваемого к 20 эпизодам. Оперативники собственной безопасности главного управления МВД России выявили в Петербурге коррупционную схему в сфере регистрации автомобилей.
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