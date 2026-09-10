Трамп пообещал выплатить американцам по $5 000 при победе республиканцев

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал американцам выплатить по $5 000, если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре.
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