Шоумен и певец Александр Ревва, выступающий нынче под псевдонимом Артур Пирожков, после скандала с "Песней года" и побегом из России вернулся на телеэкраны.
Александр Ревва устроил похабное шоу на федеральном ТВ
Комментарии
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ТШ
Татьяна Шаблий
Кто такое допускает? Судить его,немедленно
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26 мин.
В К
Кто сказал, что это дерьмо комик, это просто пошлый дебил и ублюдок!!!
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19 мин.
Гарибян Сусанна
Вы совершенно правы. Такую мразь надо судить и гнать из страны без права возвращения
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14 мин.
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