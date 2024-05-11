Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Вы совершенно правы. Такую мразь надо судить и гнать из страны без права возвращенияАлександр Ревва у...
  • В К
    Кто сказал, что это дерьмо комик, это просто пошлый дебил и ублюдок!!!Александр Ревва у...
  • Татьяна Шаблий
    Кто такое допускает? Судить его,немедленноАлександр Ревва у...

Александр Ревва устроил похабное шоу на федеральном ТВ

Александр Ревва устроил похабное шоу на федеральном ТВ

Шоумен и певец Александр Ревва, выступающий нынче под псевдонимом Артур Пирожков, после скандала с "Песней года" и побегом из России вернулся на телеэкраны.

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Комментарии
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ТШ
Татьяна Шаблий
Кто такое допускает? Судить его,немедленно
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26 мин.
В К
Кто сказал, что это дерьмо комик, это просто пошлый дебил и ублюдок!!!
Ответить
19 мин.
Гарибян Сусанна
Вы совершенно правы. Такую мразь надо судить и гнать из страны без права возвращения
Ответить
14 мин.

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