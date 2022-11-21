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На очистку СВАО после первых снегопадов вышли 5,8 тысячи коммунальщиков

На очистку СВАО после первых снегопадов вышли 5,8 тысячи коммунальщиков

С 16 ноября столицу накрыли снегопады. Но коммунальные службы СВАО были к этому готовы. В уборке на дорогах и улицах округа участвовали свыше 5,8 тысячи человек, а также 760 единиц техники: роторы, фронтальные погрузчики, грузовики и прочее.

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