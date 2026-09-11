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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывший одноклубник Луки Дончича Макси Клебер может оказаться в «Роме»

34-летний форвард Макси Клебер оценивает свои варианты на следующий сезон. Клебер вышел на рынок свободных агентов после 9 лет в НБА и, скорее всего, вернется в Европу.

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