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Кубок губернатора Челябинской области. «Ак Барс» сыграет с «Металлургом», «Трактор» против «Лады»

Кубок губернатора Челябинской области «Металлург» – «Ак Барс» – 11:00  «Трактор» – «Лада» – 15:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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