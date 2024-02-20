Захарова: сотрудникам Госдепа еще нужно заслужить обращение "люди"

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попавшую в СМИ инструкцию госсекретаря США Блинкена для своих сотрудников, в которой он рекомендует употреблять слово "люди", а не "дамы и господа", например.