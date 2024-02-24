Еврокомиссия отказалась от продления украинского транзита газа, но есть нюанс..

Неделю тому назад еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сделала заявление, которое, как ни удивительно, все еще продолжают комментировать: "Еврокомиссия не заинтересован в подписании нового договора о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины".