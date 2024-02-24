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Еврокомиссия отказалась от продления украинского транзита газа, но есть нюанс..

Еврокомиссия отказалась от продления украинского транзита газа, но есть нюанс..

Неделю тому назад еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сделала заявление, которое, как ни удивительно, все еще продолжают комментировать: "Еврокомиссия не заинтересован в подписании нового договора о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины".

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