Еврокомиссия отказалась от продления украинского транзита газа, но есть нюанс..

Неделю тому назад еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сделала заявление, которое, как ни удивительно, все еще продолжают комментировать: "Еврокомиссия не заинтересован в подписании нового договора о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины".
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