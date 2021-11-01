Любовь Руденко. Простила супруга ради ребенка, а он вновь предал ее. Известный сын. Как сейчас живет актриса?

Любовь Руденко — советская и российская актриса театра и кино. На счету артистки десятки ролей, однако наибольшую популярность она получила благодаря картине «Жизнь Клима Самгина».
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