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Любовь Руденко. Простила супруга ради ребенка, а он вновь предал ее. Известный сын. Как сейчас живет актриса?

Любовь Руденко. Простила супруга ради ребенка, а он вновь предал ее. Известный сын. Как сейчас живет актриса?

Любовь Руденко — советская и российская актриса театра и кино. На счету артистки десятки ролей, однако наибольшую популярность она получила благодаря картине «Жизнь Клима Самгина».

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