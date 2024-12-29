Прогноз погоды в Крыму на 29 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 29 декабряВ Симферополе +2 и пасмурноВ Севастополе +6 и пасмурноВ Евпатории +2 и пасмурноВ Черноморском +1 и пасмурноВ Джанкое +1 и пасмурноВ Ялте +6 и небольшой дождьВ Алуште +5 и небольшой дождьВ Керчи +1 и пасмурноВ Армянске 0 и пасмурноВ Краснопер.