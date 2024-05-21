Бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков «вторым крупнейшим российским городом», когда утверждала о необходимости предоставить Украине «больше помощи для ударов по территории России».
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