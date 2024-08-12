Кремовый пирог знаменитый на весь мир. Красиво и аппетитно: песочное тесто

Кремовый пирог — это восхитительное лакомство, которое покоряет сердца сладкоежек по всему миру. Нежный бисквит, пропитанный ароматным сиропом, и воздушный сливочный крем создают неповторимое сочетание вкусов и текстур.
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