Росфинмониторинг: банки стали тщательнее следить за подозрительными переводами

Благодаря повышению бдительности со стороны банков и других участников рынка, имеющих дело с крупными суммами наличных, в выявлении подставных лиц, чьи счета мошенники используют для обналичивания денег, более 400 млрд рублей удалось удержать вне теневого оборота, пишет KP.