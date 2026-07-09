Росфинмониторинг: банки стали тщательнее следить за подозрительными переводами

Благодаря повышению бдительности со стороны банков и других участников рынка, имеющих дело с крупными суммами наличных, в выявлении подставных лиц, чьи счета мошенники используют для обналичивания денег, более 400 млрд рублей удалось удержать вне теневого оборота, пишет KP.
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