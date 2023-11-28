Возможен ли свободный выбор при патриархате?

О каком свободном выборе может идти речь, когда с момента зачатия женщине уже внушает общество, культура, семья, что она человек второго сорта, что её не ждут так, как мальчика, что её цвет — розовый, что её предназначение — быть инкубатором и рабыней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии