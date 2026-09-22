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Трамп против прессы: когда государственный катер сам себе пробил днище

Трамп против прессы: когда государственный катер сам себе пробил днище

За три дня склока Белого дома с CNN, MS NOW и Politico успела превратиться в бойкот телепула, запуск собственного круглосуточного стрима — и в судебное дело, которое, по иронии, досталось тому же судье, который в 2018 году уже возвращал пропуск корреспонденту CNN Джиму Акосте.

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