Всего 3 «волшебных» шага Байдена, и Европа – нищая Такое ощущение, что Макрону что-то подмешали в его утренний кофе с круассаном, и мусье в результате так «взбодрился», что сегодня утром вся планета наслаждалась, но не запахом напалма, а предвкушением альфа-излучения и прочих «излишеств нехороших».
Раскрыли «теневого союзника» Путина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Говорят и кур доят...не пишите о том, в чем не разбираетесь. Или так...от скуки...
Ответить
2 час.
Людмила Лиханова
Статья с подтекстом и не факт, что правдива. Есть весьма серьезные сомнения. Поживем- увидим.
Ответить
2 час.
роман романыч
макрон хочет расчитаться с Россией за Африку и казахский уран.
Ответить
54 мин.
Свежие комментарии