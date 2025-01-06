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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг – журналисту о роли Акользина в СКА: «Вы с болельщиками «Витязя» общались? Сами с собой разговариваете? Именно в нашей системе такие ребята будут больше забивать»

Нападающий СКА сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:2). После обмен из «Металлурга» Акользин набрал 4 (3+1) очка 4 играх за СКА.

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